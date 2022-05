Louise MODO

Après avoir travaillé dans la culture, je suis revenue à mes premiers amours : le web.

Je suis en quête de nouveaux clients, de nouveaux challenges et je suis prête à vivre de nouvelles aventures, tout en gardant ma créativité et ma personnalité !

Si la rédaction et la gestion éditoriale sont mes spécialités, j'ai aussi d'autres cordes à mon arc : community management et gestion de projet web.

N'hésitez pas à me contacter pour un de vos projets, pour une éventuelle collaboration.



Mes compétences :

Html/css

Joomla

Wordpress

Photoshop

Community management

Billetterie

Communication

Google analytics

Rédaction web

Facebook

Filemaker

Référencement

Mac

Word/Excel/PowerPoint/Publisher/Access

Dreamweaver CS5

Assistante de production

Relations Presse

Assistante styliste

Sirius

La Billetterie spectacle

Prestashop

Webmaster

Mailchimp

Gestion de contenu

Rédaction de contenus

Accueil physique et téléphonique