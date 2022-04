FABIENNE DURRLEMAN-VIEUX



Adjointe planification stratégique direction Supply chain Software monde chez Hewlett Packard Enterprise





J'ai acquis de multiples competences en gestion de projets de transformation industrielles, gestion d'équipes multifonctionnelles et multiculturelles autour de projets complexes et internationaux ou autour de missions opérationnelles controle de gestion industriel, gestion des opérations et de projets d'amélioration continue (suivi d'indicateurs de performances, audit organisationnels,

Elaboration d’outils de suivi du business) et en animation de formations en gestion de projets et deploiement de systèmes dinformation.



J'aime travailler dans un environnement dynamique, international, et emprunt de fortes valeurs humaines.