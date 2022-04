Fabienne FERRE

A l'écoute d'opportunités , je suis à la recherche d'un poste de technicienne informatique et qualité.



Mes atouts majeurs sont mon adaptabilité, mon sens de l'organisation et mon implication professionnelle.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil atypique vous intéresse.



Cordialement.



Mes compétences :

Maintenance informatique

As400

VMware

Microsoft Windows Server

ITIL Foundation V3

Microsoft Office