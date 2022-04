Fabienne FERRE

Après plus d'une vingtaine d'années passées dans la gestion et le management d'équipes pluridisciplinaires dans le secteur marchand, j'ai choisi de m'orienter vers le secteur médico-social et plus particulièrement d'évoluer dans le domaine des maisons de retraite.

Connaissant d'abord ce milieu en tant que famille de Résident puis sur le terrain dans un rôle de bénévole au sein d'une association d'accompagnement de personnes âgées depuis bientôt 3 années, j'ai enrichi monn parcours par un Master 2 professionnel à l'IAE de Toulouse(Gestion des Entreprises Sociales et de Santé) et par une expérience de six mois dans un groupe régional gestionnaire d'EHPAD.

Je recherche un poste de direction pour conjuguer au quotidien compétences et valeurs humaines, savoir-faire et savoir-être.



Mes compétences :

Autonomie

Discrétion

Finances

Moyens généraux

Relations humaines

Ressources humaines

Rigueur

Sens des relations

