Clothilde CASTEL

Forte de 20 ans d expérience dans des secteurs d activité différents (Telecom, Ingénierie, Communications militaires, Services), pour de grandes entreprises (Thalès, Cegetel, SFR) et PME (Monext, Extenso-Telecom), à Paris et en Province (PACA, Rhône Alpes), mon domaine de compétences s articule autour de 3 axes :

- la gestion analytique, pour définir les axes d'analyse permettant d'optimiser la rentabilité des activités

- les SI et outils décisionnels, pour industrialiser les tableaux de bord

- l animation et la communication opérationnelles, pour développer la culture financière dans l'entreprise



J apprécie particulièrement les contextes professionnels qui nécessitent la mise en œuvre de nouveaux process ou la remise en cause des méthodes historiques.



Mes compétences :

Outils et Systèmes d'information financiers

Gestion analytique

Animation et communication financière