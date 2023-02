Directrice expérimentée en pilotage de projets de transformation, conduite du changement et déploiement de nouvelles organisations et processus de gestion (Finance, Ressources Humaines, Logistique) dans le secteur public (Finances, Education, Santé) et privé



Mes compétences :

Ressources Humaines

Pilotage de la performance

Santé

Transformation des organisations

Conduite du changement

Finance

Secteur public

Pilotage de projet