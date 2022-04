Chef de projet et expert Comptabilité / Gestion sur ERP (SAP, JDE, OpenERP...)

Expérimenté support applicatif (ITIL V3) et projets (méthodes PMI, Accenture Delivery Model).



Mes compétences :

Gestion de projets

Sap fi

SAP CO

Openerp

Accounting and Finance project Management

Shared service center

SAP Solution Manager ChaRM

HP Quality Center

SAP BC-CTS

SAP

ITIL