Fabienne FERRER

Ces douze années d'expériences dans le monde du jeu et du jouet m'ont permis d'acquérir de solides connaissances telles que :

- Gérer dans un souci de rentabilité

- Fixer des objectifs commerciaux

- Former en encadrant efficacement une équipe

Avec pour objectif principal: Satisfaire le client et le fidéliser.



Tel : 0609879099

Email : fabienneferrer@hotmail.fr



Mes compétences :

Persévérante