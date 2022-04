Fabienne FONTAINE ALLARD

De formation Assitante de Direction, j'ai eu l'opportunité de faire une formation en alternance en tant qu'Assistante Achat Frais Généraux chez Rieter. Cette 1ère expérience m'a permis de connaître le monde de la logistique.

Aujourd'hui, je suis Responsable des Approvisionnements matières premières et négoces du plus grand site de production d'Autoneum en France.

Je vous invite à découvrir mon parcours ci dessous .

N'hésitez pas à me contacter !





Mes compétences :

Approvisionnement

Logistique

Supply chain

SAP