Fabienne FONTBONNE

J’ai commencé à travailler chez Orfis, cabinet d’Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes afin de me former davantage dans ma spécialisation Finance. J’ai notamment pris en charge les reportings des filiales internationales qui consistent à gérer des arrêtés de compte comme pour tout client mais mensuellement et produits avec des délais très courts à des fins d’informations boursières, de gestion et de pilotage. J’ai ainsi acquis la gymnastique rapide et fiable des chiffres

En 1999 j’ai rejoins AMTECH Europe du groupe américain international Emerson / Branson en tant que Responsable Administratif et Financier où j’ai organisé et développé le poste.

Après sa fermeture, j’ai intégré en 2004 la filiale ITW GRAPHICS France du groupe américain international ITW tout d’abord en tant que Directrice Administrative et Financière. Rapidement suite au redressement que j’ai effectué sur la structure j’ai été nommée Responsable de Site manageant les 3 activités principales commerciales, opérationnelles et financières.



Forte de plus de 15 ans dans la Finance et le Management en environnement international, travailler dans les groupes internationaux nous donne des outils et nous apprend à être créatifs et adaptables et par conséquent efficaces rapidement.

J’ai des compétences spécifiques financières qui me permettent d’être une bonne gestionnaire.

Je suis également très polyvalente et je sais appréhender une entreprise dans sa globalité.

J’ai un grand sens de l’écoute et aime être aux contacts des autres pour mieux les connaitre et apprendre facilement les métiers, les produits, les marchés et l’organisation ;

Je sais ainsi prendre les meilleures décisions après avoir analyser les différents impacts et organiser au mieux.

Je dispose d’aptitudes pédagogiques reconnues et j’ aime manager de manière collaborative afin de fédérer.



En résumé j’aime et je sais analyser, décider, organiser, gérer et transmettre.





Mes compétences :

Force de proposition

Contrôle de gestion

Management

Anticipation

Gestion de la relation client

Lean supply chain

Respect des délais

Conformité

Pilotage de la performance

Négociation

Relations internationales

Gestion du personnel

Analyse

Prise de décision

Optimisation des process

Organisation