Fabienne GARRIGUES

Bonjour,



J'ai effectué l'essentiel de ma carrière dans le groupe SHELL GLOBAL SOLUTIONS, où j'ai pu développer de solides connaissances dans le domaine des lubrifiants et des bitumes.



Ma fonction de technicienne experte / responsable de projet m'a permis :

- de conduire des projets de R&D

- d'exercer l'assistance technique auprès de clients ( Marine Nationale, CEA, Plasturgie, Sidérurgie, Mines, TP...)

- d'animer des formations techniques (ingénieurs, techniciens et forces de ventes)

- de gérer l'organisation d'un laboratoire conformément aux règles QHSE de l'entreprise



Forte de mon expérience dans ce domaine, confortée par un certificat de formation professionnelle, je souhaite continuer ma carrière en tant que formateur produits pétroliers.



Je vous invite à consulter mon profil. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me contacter!