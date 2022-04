Fabienne GAYRAUD

Avec une solide expérience dans le domaine commercial, j’ai travaillé dans deux grands groupes durant 22 ans. J'ai quitté le salariat pour m'établir dans une région de cœur, la Baie de Saint Brieuc.



Dans un cadre arboré, au calme, à 1km du port de Dahouët, des plages du Val André et du GR34, nous nous sommes installés dans cette longère de caractère qui peut accueillir jusqu'à 13 pers. avec 3 chambres spacieuses et 1 gîte.



Amoureux de la faune et de la flore, nous avons choisi notre lieu de vie et d'accueil pour la multitude de points de vues remarquables qu'il nous offre....nos hôtes qu'ils randonnent à pied, à cheval ou à vélo pourront rejoindre de la maison des chemins adaptés sur de nombreux kilomètres et découvrir les Grands Caps : Fréhel et Erquy...



Toute l'année, notre table vous réserve des surprises à chaque saison, notamment la Perle Blanche ou Noix de Saint Jacques, fleuron de la Baie de Saint Brieuc !







Mes compétences :

Informatique bancaire

Informatique bureautique

Autonomie – Dynamisme

Organisation du travail

Polyvalent Marketing Commercial

Écologie

Bio

Développement Durable

Organiser

tourisme durable