Antoine HOSSEINI

La commercialisation de produits de grande consommation est depuis plus de 19 ans la constante de mon parcours professionnel. J’ai occupé, au cours de celui-ci, différentes fonctions managériales, commerciales opérationnelles et Marketing au sein de prestigieuses multinationales.



Les nombreux challenges que j'ai relevés m'ont permis d'acquérir diverses compétences, parmi lesquelles:

• Analytique avec une forte culture du résultat tout en ayant un sens développé de la relation client.

• Solides expériences en négociations internationales et en centrales d’achats nationales.

• élaboration des contrats distributeurs et grossistes à l’Export

• Négociation des accords OEM, MDD, national et Europe, suivi de process de A à Z (Identifier le besoin, sélection de produits, transformation et/ou sourcing du produit, Suivi de fabrication, Packaging, contrôle Qualité, )

• Gestion de Business unit, P&L, EBITDA

• Management d’équipe commerciale intégrée et agents (22 personnes)

• Actuellement : Management : 7 agents de différentes nationalités (Allemagne, Suède, UK, Belgique, Italie, Russie) + 1assistante commerciale-ADV et 15 Distributeurs



D'un naturel positif, dynamique et doté d’un esprit entrepreneurial j'apprécie tout particulièrement la sincérité, l'honnêteté intellectuelle et l'ouverture d'esprit. J'aime piloter les activités et les équipes dans le respect, en privilégiant l'épanouissement.

Je suis un développeur qui aime relever des challenges ambitieux...



Mes compétences :

DIRECTEUR COMMERCIAL

MARKETING

MANAGEMENT

PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

TRADE MARKETING

Négociation internationale

Business Unit Management