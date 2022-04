Fabienne GIROUD-PAYAN

Un parcours de plus de 25 ans dans les métiers du tourisme, tourisme d'affaires, culture, événementiel, communication et marketing témoigne d'une solide expertise ainsi qu'une maturité dans le management d'équipe et les relations humaines.

Aujourd'hui, je souhaite poursuivre ma carrière professionnelle dans le secteur du tourisme, de la culture et de l'événementiel.



Mes compétences :

Coordination de projets

Planification stratégique

Gestion budgétaire

Communication événementielle

Gestion événementielle

Management

Marketing

Culture

Tourisme

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Développement commercial

Tourisme culturel

Tourisme d'affaires