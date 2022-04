Fabienne GODDYN (DAUDRUY)

J'ai l'expérience originale d'un marché en pénurie de main d'oeuvre, acquise au Cambodge, et celle plus habituelle en Europe d'un marché en excédent ; j'y ai agi autant en recrutement qu'en outplacement, et toujours en conseil d'intermédiation pour proposer le meilleur à chaque partie. Cela a accru ma compréhension des ressorts cachés du marché du travail.

De mon expérience professionnelle de conseillère à l'emploi, j'ai acquis des compétences en accompagnement (coaching diraient nos amis anglosaxons) et l'art de poser le doigt sur le point douloureux.

J'utilise l'hypnose, conversationnelle fréquemment en entretien, et aussi les techniques d'induction hypnotique pour amener une relaxation favorable à l'accès à l'inconscient.



Mes compétences :

Accompagnement à l'emploi

Prospection commerciale

Animation de formations

Coaching individuel

Gestion des talents

Gestion de carrière

Conseil en recrutement

Phytothérapie

Conseil RH

Sciences politiques

Naturopathie