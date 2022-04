Fabienne GOURDEAU

Le cadre thérapeutique offre la possibilité d'une parole libre dédiée à la rencontre de soi.

L’EMDR est une méthode reconnue efficace pour le traitement des traumatismes psychiques, souvenirs très perturbants, ou très désagréables.

Par l'écoute d'orientation psychanalytique, la psychothérapeute interpelle et invite à se poser des questions dans le but d'accéder à plus de clarté dans son positionnement affectif ou professionnel, et de transformer des situations douloureuses ou insatisfaisantes.

Psychothérapeute diplômée de l'université et agréée par l'ARS (Ministère de la santé), je reçois en psychothérapie des personnes adultes et des couples traversant une épreuve, dépression , séparation, deuil, burn out, ou simplement en recherche de changement dans leur vie.



Mes compétences :

Psychothérapie

Accompagnement

Psychothérapeute

Animation de groupes

Risques psychosociaux

Psychanalyse

Thérapie de groupe

Psychothérapie de couple