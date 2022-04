Fabienne HAMON

Bonjour,

Je suis à la recherche de mes futures collaboratrices, peut être avez-vous les connaissances ou la possibilité de partager cette annonce sur vos différents réseaux sociaux.



Pour le projet d'un site internet de vêtements personnalisables.



Je suis à la recherche de femmes bénéficiaires du RSA, ou dans une situation financière difficile, à la retraite ou au chômage, prêtes à s'engager dans un projet alliant mode, équité, écologie et métiers du fils tout ouvrage confondu ( dentelles, broderies, crochets, frivolités etc...)

S'engager jusqu'à créer leur auto-entreprise si ce n'est déjà fait.



Elles devront maîtriser un métier du fils, ou plusieurs, détenir leur propre matériel de réalisation, et savoir lire et comprendre les fiches techniques en français, en anglais ou "en japonais" , ouvertes à la création et à la recherche afin de travailler en étroite collaboration avec moi.

Elles devront également être en région proche de Versailles et disposer d'une certaine mobilité si possible.

En espérant que vous puissiez m'aider dans la réalisation de mon projet.

Merci!

Lan Konogan