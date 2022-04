Fabienne HÉBERT

Une expérience professionnelle confirmée dans le domaine de l’Approvisionnement et de la Gestion des Stocks, accompagnée d’une expérience complémentaire en Marketing et en Vente, m’amène à vous proposer ma collaboration.



Je peux gérer les approvisionnements aussi bien à partir de prévisions des ventes qu'en fonction de seuils de sécurité.

Dans tous les postes que j’ai occupés j’ai toujours eu à cœur d’améliorer le système existant et me montrer force de proposition pour faire évoluer positivement la supply chain de l’entreprise.



J’ai toujours privilégié la communication transversale pour améliorer la prévision des ventes et ainsi d’ajuster au mieux les niveaux de stocks.



Mes compétences :

Excel

Flux logistique

Anglais courant

Cycle de vie

Prévision de la demande

ERP

Approvisionnement

Supply chain

Distribution