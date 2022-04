Fabienne HERVE / FH CONSEIL

La franchise est le cœur de métier de l'agence FH Conseil.

Fabienne HERVE est fondatrice et directrice/gérante de l'agence FH Conseil, depuis 1985. FH Conseil est une agence de communication spécialisée dans l'accompagnement des réseaux en Franchise, licence de marque, ... axée sur les relations presse, les relations publiques, le conseil stratégique et le conseil média sectoriel.



En 2013, nous avons publier un livre blanc sur le thème : "Les Enseignes face aux défis du recrutement en ligne".



- Membre du collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise depuis 1999 et coordinatrice durant 7 mandats jusqu'en juin 2011.

- Fabienne HERVE a reçu, au titre de toute activité dédiée à la franchise, un Ruban d'Argent en 2009.

- Membre du comité de rédaction et auteur de plusieurs contributions dans les ouvrages de la Collection "la Franchise expliquée par les experts de la FFF".



- Membre du comité de rédaction et co-rédactrice de la collection d’ouvrages intitulée "La Franchise expliquée par les Experts de la FFF" : Tome 1 "le concept franchisable" (2010), Tome 2 "la fidélisation dans les réseaux" (2011,) Tome 3 «Le Défi de la Réussite partagée» (mars 2012).



- Nombreuses publications dans la presse franchise dont l'Officiel de la Franchise.



- Initiatrice du Concours des Espoirs de la Franchise et du commerce organisé chaque année depuis 2000.



Mes compétences :

Communication franchise

Relations presse franchise

Accompagnement du franchiseur

Expertise

Franchise

Relations presse

Communication

Relations publiques