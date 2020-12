Guillaume DEFONTAINE

Premier réseau français d’achat-vente de produits d’occasion, l’enseigne Easy Cash est née en 2001, de la volonté de 7 entrepreneurs de se regrouper, afin de créer leur propre marque.



Dans cette démarche collective, l’esprit d’équipe qui anime Easy Cash a permis de bâtir des fondations solides de réussite.



Une solidarité et des savoir-faire qui regroupent aujourd’hui plus de 100 points de ventes.



Le constat est simple :

Pourquoi se contenter d’un bon produit alors que nous vous proposons le meilleur à petit prix avec tous les avantages du neuf: garantie, sécurité, qualité…



Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre site internet www.easycash.fr



Nos valeurs :



La confiance :

Chez nous la confiance est réciproque, nous vous faisons confiance pour nous ramener les produits dont vous n’avez plus l’utilité tandis que vous nous faites confiance pour leur donner une seconde vie et les revendre au meilleur rapport qualité/prix.



L’éthique :

Nous nous engageons à vous proposer des produits aussi fonctionnels et performants qu’un produit neuf avec l’avantage d’un petit prix qui vous permet de vous faire plaisir sans vous ruiner.



Le conseil :

Que ce soit en magasin ou sur notre site, nous privilégions le contact et l’écoute de nos clients. Nous restons à votre disposition pour vous guider dans le choix des produits que vous recherchez au prix qui vous correspond le plus.



Si vous vous retrouvez dans ce descriptif contactez moi, nous pourrons étudier l'ouverture d'un magasin soit en franchise soit en direction associé.



Guillaume



Mes compétences :

Animation

Animation réseau

Franchise

Management

Vente