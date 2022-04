Jonathan NATALE

Au cours des 10 dernières années, j’ai acquis des compétences variées et une expérience dans le développement d'activité sous enseigne(s). Ancien développeur, je suis désormais collaborateur de SOCRI REIM (foncière familiale basée dans le sud), pour les sites de Béziers, Nantes, Montpellier et Monaco principalement. Présent chaque année sur les salons de l'immobilier Sièc (Porte de Versailles) et MAPIC (Cannes, Palais des festivals) vous pouvez également me contacter directement pour tout projet d'implantation commerciale pour les formats <1 500m².



Mes compétences :

Franchise

Direction générale

Développement commercial

Gestion de projet

Management

Négociation immobilière

Business planning

Étude de marché

Persévérance

Rigueur

Restauration commerciale

Restauration

Hôtellerie