Fabienne HILAIRE

BURO 09 propose des prestations d'assistance à la demande sur site aux environs de Pamiers, partout en France à distance :

- ADMINISTRATIF : saisie de vos courriers et documents, création de documents, gestion de vos papiers (transfert de courrier), retranscription de vos enregistrements audio...

- GESTION PAIE : réalisation de vos bulletins de paie, déclarations sociales, gestion des entrées-sorties du personnel..

- COMMERCIAL : devis, factures, relances, relations clients, gestion de fichiers..

- MARCHES PUBLICS : recherche, veille, montage de dossier et suivi

- GESTION : trésorerie, calcul de coûts, marges et seuils, préparation de vos documents pour le comptable, montage dossiers Crédit Impôts Recherches...

Liste non exhaustive, demandez un devis sur mesure GRATUIT.

SANS ENGAGEMENT, pas de charges sociales, pas de mutuelle et la TVA est récupérable (20%)



Mes compétences :

Qualité

Conseil en communication

Marchés publics

Conseil en organisation

Assistance comptable

Transcription audio

Assistance administrative

Assistanat de direction

Gestion de la relation client

Paie

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Formation professionnelle