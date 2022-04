Fabienne JACOBSON

PARCOURS PROFESSIONNEL :

> Chez Robinson (Groupe BBDO Paris) :

Actuelle : Responsable de clientèle

De Novembre 2001 à Septembre 2005 : Chef de Publicité Senior

De Octobre 1999 à Novembre 2001 : Chef de Publicité Junior/ Assistante Chef de Groupe

> Chez Publicis Conseils

De Juin à Septembre 1999 : Stagiaire/ Assistante Chef de Groupe



BUDGETS GÉRÉS :

> Picard Surgelés

> FedEx (Transport Express)

> Generali Assurances

> smart (Groupe DaimlerChrysler France : smart fortwo, smart roadster et smart forfour)

> Allumette (Lingerie)

> Milner (Groupe Campina : fromage allégé)

> Marie St Hubert (Corps Gras Allégés : Ilô, St Hubert Omega 3, St Hubert 41, Le Fleurier)

> Grands Moulins de Paris (Campaillette, Campaillou, Campagrain, Campasol)

> Saveol (Tomates)

> Collective du Papier Peint

> Orpi (Réseau d’Agences Immobilières)

> BHS (Produits de Jardinnage)



MISSIONS :

> Recommandations stratégiques et créatives

> Responsable de la communication des marques

> Développement de campagnes spécifiques France (Lancement de la smart roadster et de la smart forfour)/ Coordination de l’adaptation des campagnes internationales

> Coordination et supervision production tous supports (publicitaires : TV, Affichage, Presse et Radio, PLV, édition)

> Réalisation du “petit achat d’art”

> Participation à la création de la marque Allumette (nom, identité graphique…)

> Lancement publicitaire de la marque Allumette

> Participation à l’élaboration de stratégies de communication/ de lancement/ refonte de l’architecture de marque

> Coordination et supervision de la production TV, Radio et édition



Mes compétences :

Commerciale

Communication

Publicité