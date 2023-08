Lucile MERRA

Mon background est Marketing, Communication et Sociologie.



Tout au long de mon parcours professionnel en agences conseil en communication, j’ai développé une connaissance profonde des médias sociaux, des tendances digitales et des comportements des communautés qui me permettent de disposer de solides compétences en matière de nouveaux médias.



Ma capacité à identifier les leaders d’opinions et à communiquer auprès d’audiences actives et captives me permet de concevoir des dispositifs innovants et de produire des insights consommateurs pertinents.



Spécialiste des problématiques d’e-réputation et de digital branding, je développe les stratégies digitales de grandes marques et accompagne la montée en puissance de leur présence en ligne et de leurs interactions avec leurs clients et leurs utilisateurs.





Mes compétences :

Conseil

Formateur

Communication

Marketing

Sociologie

Publicité

Community management

Internet

Management

Blogging

Web

Media Sociaux

Web 2.0