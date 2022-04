Julie FEDIDA

Titulaire d'un Master II anglophone « Marketing International, Tourisme et Événementiels » de l’université de Napier en Ecosse, en partenariat avec l’IPAG Paris, et d'un Master I en Management International,je souhaiterais occuper un poste en relation avec l'international et le secteur du Tourisme, du Marketing ou de la Communication.



Au cours de mes études en École Supérieure de Commerce, j'ai eu l'opportunité d'effectuer trois expatriations (en Allemagne, au Canada et en Écosse) et différentes missions dans les domaines du marketing, et du management international.

Toutes ces expériences m'ont permises de développer des compétences dans ces domaines, des qualités relationnelles et linguistiques, éléments qui me paraissent essentiels pour occuper une fonction dans ces secteurs.



Mon cursus universitaire, mes connaissances et mon expérience et ma motivation me permettront de vous apporter un soutien réel dans vos activités.



Mes compétences :

Web marketing et communication web

Mandarin

Allemand

Management de marque

Italien

Communication

Marketing international

Anglais

Tourisme d'Affaires

Marketing

Tourism

Tourisme