Fabienne JAN-DAGAU

Aujourd'hui, en recherche d'un temps partiel.

Jusqu'à début septembre 2017, commerciale pole collectivites chez Bouyer Guindon, 1 an Adjointe responsable Télévente, vente de fruits/légumes et marée Pomona TerreAzur Nantes.

D'octobre 2011à décembre 2013, ouverture d'un restaurant BISTROT LéO, dans un petit quartier sympa de Nantes, près de la Tour de Bretagne et de Saint Similien.

cuisine de maison, soupes, tartes et quiches, plats mijotés servis en cocotte, desserts tels que le gâteau nantais, le far, le gâteau breton, le fondant au chocolat.

10 années, Animatrice Commerciale au sein d'Essilor à Nantes.

15 années Télévendeuse pour Pomona Passion Froid.

Mais surtout, quelque soit le travail : Sourire et service compris!



Mes compétences :

Commerce B2B

Agroalimentaire

Cuisine

Relations humaines

Restauration

Service client

Commerce

Management d'équipe

RHD

Restauration collective

Esprit d'équipe

Commerciale

CHR

Sens du service

Analyse des besoins