Marina BELLOIR

Je viens obtenir un BTS assistant de gestion PME/ PMI en 1 an. Après 3 demandes de financement d'un CIF. Pendant cette formation, j'ai réalisé un stage dans une entreprise de maçonnerie (12 semaines).

Lors de ce stage, j'ai participé à l'élaboration de dossiers pour répondre à des appels d'offres, j'ai réalisé un livret sur l'évaluation des risques, enregistrement des factures en comptabilité...

On m'a reconnu une capacité à connaître les priorités, de l'autonomie et à m'organiser en respectant les procédures et le travail d'équipe.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Cegid