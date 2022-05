Marina BELLOIR

Diplomée de l’ESC Montpellier en 2012, et spécialisée dans les Métiers du Webmarketing et du E-commerce, je suis actuellement en poste chez E.LECLERC) comme Chargée d'animation Internet.



Je suis appliquée, curieuse, dynamique et j'ai de bonnes qualités relationnelles (capacité d’écoute et de conciliation)



Mes expériences professionnelles (Chez Carrefour, Oxybul Eveil et jeux et BMG System) m'ont donné l’occasion de prouver mes compétences en termes d’organisation, de rigueur, d’anticipation, de réactivité face à l’imprévu, et de gestion de projet (objectifs, équipe, budget, logistique, délais).



Je suis capable de travailler sur des problématiques d'acquisition de trafic, d'animation internet, d'optimisation de site, ou encore de fidélisation web (E-CRM, ...) sur des sites marchands ou non marchands.



Enfin, les voyages que j'ai entrepris me permettent d'être ouverte d'esprit et d'avoir un bon niveau d'anglais et d'espagnol.



Mes compétences :

Webmarketing

Traffic management

Marketing

E-commerce

Moteurs de recherche web

Référencement