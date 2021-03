Maryse MASSERA

Polyvalente, souvent autonome, ayant un bon sens du relationnel. Avec des savoir-faire en bricolage (notamment recyclage palettes) et connais l'utilisation de matériels agricoles (conduite petit tracteur ISEKI pour réfection prairie, avec attelage giro-broyeur et herse), débroussailleuse, petite tronçonneuse, scie circulaire, scie sauteuse, scie à main. Fendage de bois.



Egalement secrétaire avec un BAC PRO SECRETARIAT, ayant une bonne maîtrise de l'outil informatique, excel, word, à la recherche d'un emploi en tant qu'employée administrative - aide comptable / collaboratrice administrative et comptable équin

Notions de comptabilité : saisies du Bordereau au bilan (sur CIEL). Calcul des bulletins de salaires : Cadres et Non Cadres.





Pour me joindre : portable 06 48 49 17 43 et fixe 02 96 26 79 43



marysem22210@hotmail.fr



Mes compétences :

Accueil téléphonique et physique (client / fournisseur)

Enregistrements comptables

Codage factures

Logiciels informatiques Word, Excel, (mise en place bulletin de salaire)

(mise en place de certificats : SIV, télTVA,)

Logiciels comptables (Macapi, Ciel)

Contacts professionnels Banques / Administrations

Dossiers, suivis, relances, courriers, facturations, devis, rapprochements bancaires, classement (papier - informatique), mails, scans, inventaire.