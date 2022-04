Fabienne JASIAK

Chef de projet Pmsi Et Gestion administrative du malade, référente attachée au Service informatique de l'Ahnac (Association Hospitalière Nord Artois Cliniques) Etablissements Espic. Mco, Ssr et Psy (logiciel informatique "Millennium intégré de la société Cerner).

Referente informatique des Ehpad (logiciel informatique "Titan" de la socété Malta INformatique).



Mes compétences :

GESTION DE PROJET

Compétences gestion du Pmsi Mco, Ssr et psy

Veille règlementaire, Pmsi et T2A

Participation mise en place fides externe

Bonne connaissance du logiciel Cerner Millennium i

Connaissance des outils infomatiques de traitement

Compétence relationnelle et pédagogique