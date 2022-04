Fabienne L'HEUREUX

Après 11 ans de chemin en "solo", je travaille avec

des partenaires chevronnés , experts avec les mêmes valeurs que moi concernant le coaching et la formation.

Je dirige 2 structures CoachingS SARL , qui s'occupe de l'accompagnement individuel et collectif des cadres et dirigreants. Notre spécialité, l'accompagnement au changement et la gestion des conflits.

ABDN consultants est plus axé sur la formation des managers .Nous accompagnons les entreprises sur du long terme et nos clients sont fidèles. Nous sommes heureux de pouvoir les accompagner dans leur évolution et leur réussite.



J'ai plaisir à goûter un vrai partage authentique et professionnel en le mélant au concret de l'expérience de chacun pour une efficacité optimale.



J'interviens aussi en tant que coach auprès des Eleves de l'ESSEC (MG et EMBA)



Mes compétences :

Coaching

Formation

Management

Ressources humaines