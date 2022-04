Fabienne LAFRONTIERE

Je suis une personne dynamique, motivée et toujours très impliquée, passion pour la vente avec une expérience de 13 ans ( gestion d'une brasserie ), bonne connaissance :

- des marques et produits UNILEVER du marché de la grande distribution ( GMS )

- des prestataires merchandising et animation



Mes compétences :

Animation de formations

Statistiques

Vente

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Merchandising