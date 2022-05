Olivier LAFRONTIERE

Après plus de 10 ans au poste de responsable des ventes pour de grandes enseignes cinématographiques dans la région lyonnaise, j’ai quitté le monde du grand écran pour celui de la photographie.

Autodidacte et après une formation de 2 années dans la photographie de mode, j’ai continué mon chemin mais également mon métier en indépendant dans la ville de Toulouse où j’ai monté mon propre studio MY-BWphoto « Objectif 77 » en 2012.

Ma place est aujourd’hui derrière mon objectif. Une passion qui berce ma vie quotidienne.

Je me suis petit à petit spécialisé à la photo de famille, les portraits, le mariage, les reportages, la mode, les naissances, grossesses et photographies industrielles.

D’une humeur sans faille, j’apporte ma créativité et mon énergie pour capturer vos instants de vie et les rendre inoubliables.

A bientôt