Bonjour,



Bienvenue sur ma page Viadeo

Je m'appelle Fabienne Lambert et suis passionnée dans tout ce qui permet le développement d'une ressource humaine au travail et par tout ce qui permet à cette ressource de se développer au travers de ses projets : projet de vie personnel, projet professionnel...





Je suis disponible pour tout nouveau contrat

Ma mobilité Vendée, Nantes, Var, Bordeaux.



Des lettres de recommandations pourront être mis à disposition



Bien cordialement,

Fabienne LAMBERT



Mes compétences :

Conseil En Orientation Professionnel

Accompagnement Personnalise Sur Projet Professionn

Conseil en formation et process RH

Coaching pour mobiliser, motiver pour reprendre co

Animer des ateliers

Ecouter, analyser et redonner confiance

Contacter des entreprises pour placement