Fabienne LAUFERON

Riche d’une expérience de 22 ans en tant qu’ Assistante Commerciale Bilingue Allemand chez RASCHIG GmbH, fabricant allemand de produits chimiques, j’ai pu développer de nombreux atouts dont des capacités d’organisation et un bon sens relationnel. En effet, à ce poste, je m’occupais de l’administration des ventes et de l’interface entre la maison-mère allemande et les clients français.



Mes compétences :

Allemand