Fabienne LEBRUN

Bénéficiant de plus de 15 ans d’expérience, je désire mettre à profit mes multiples compétences afin d'apporter mon soutien et mon aide pour la réalisation de vos différentes missions en tant qu’assistante administrative et commerciale indépendante. Réactivité, efficacité et ponctualité sont mes principales qualités. Sachant travailler sous pression et dans l'urgence, je vous garantis des prestations à la hauteur de vos attentes, en toutes circonstances :

- Devis,facturation, recouvrement

- résolutions litiges

- Saisie, mise en forme de documents, tableaux

- Numérisations

- Publipostage

- Planification...



Mes compétences :

Supply Chain

System Migration

Stock Control

SAP

Microsoft Word

Microsoft Excel

MFG/Pro

QAD

 Anglais professionnel

FileZilla

Microsoft Publisher

EBP