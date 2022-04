Fabienne LEBRUN

Forte d’une expérience de 10 ans dans de grands groupes du secteur privé, les différentes fonctions exercées m’ont permis d’acquérir une parfaite connaissance du secrétariat, de l’autonomie et des différents outils (téléphone, traitement, gestion, communication et autres).



Vous manquez de temps pour vous consacrer à vos propres tâches

Le téléphone qui sonne vous empêche de vous concentrer. Vous êtes constamment dérangé par le téléphone, les tâches administratives, le secrétariat ce n'est pas pour vous.

Vous ne savez pas comment faire.

Vous voulez gagner du temps sur votre journée pour le consacrer à votre activité principale



La Solution :

L’externalisation des tâches d’accueil téléphonique, de rédaction, de secrétariat, de transcription audio, de communication, tenue d'agenda conciergerie, organisation de vos déplacements, organisation de vos réceptions, vos démarches administratives, réservations de vos hôtels... Confier vos tâches à telesecretaire.net.



Avantages :

Vous dégagez du temps pour votre activité principale

Vous vous assurez les services d’une professionnelle.



Mes Prestations de services :



Téléphone :

- Filtrages téléphoniques

- Prise de messages et transfert par mail ou télécopie en temps réel



Saisie :

- Traitement de texte (document Word)

- Saisie de donnée (support Excel) base de données

- Rédaction de compte rendu / de mailing

- Saisie de devis

- Transcription audio



Organisation :

- Préparations et organisations de voyages professionnels et de séminaires

- Lettre de relance aux clients (factures impayées)

- Créations de documents (brochures)

- Autres tâches administratives



Suivi :

- Prise de rendez-vous

- Suivi des agendas



En faisant appel à mes services, vous bénéficierez de nombreux avantages tels que :



- Pas d'embauche à temps plein (CDI)

- Pas de recrutements

- Pas de charges sociales

- Coût très intéressant

- Un devis sur mesure qui s'adapte selon vos envies

- Coûts moins élevés qu'un prestataire intérimaire

- Souplesse de travail (vous faites appel à votre télésecrétaire selon vos besoins à long terme ou à court terme.)

- Meilleur rapport qualité prix.



N’hésitez plus.

www.telesecretaire.net



Mes compétences :

Secrétaire indépendante

Assistante

Secrétaire

Communication