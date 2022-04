Fabienne LECORRE

Actuellement en poste dans une société de fabrication de tracteurs viticoles en tant qu’approvisionneuse sur le secteur de mécano-soudure.

J’ai acquis de solides connaissances techniques me permettant aujourd’hui d’être autonome dans mon travail de l’étude des stocks, à la commande jusqu’à la facturation. Suite au stage « Optimiser ses approvisionnements et ses stocks » j’ai pu mettre en place des nouvelles méthodes d’approvisionnement afin de répondre au mieux au besoin de la production.

Je maîtrise l’outil informatique et m’adapte facilement sur tout nouveau système.

Je suis rigoureuse, organisée et désireuse .



Mes compétences :

Gestion de production

Approvisionnements

Assistante commerciale

Informatique de gestion

Ordonnancement

Logistique

Planification