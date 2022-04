Fabienne LECUYER

Au service de la mise en valeur du patrimoine et de l’offre culturelle et touristique du Val de Loire par l’affichage dynamique, ImageImages propose la diffusion d’informations événementielles et de clips vidéo sur des écrans installés dans des établissements partenaires sélectionnés, fréquentés par une importante clientèle touristique.



En 2015, nous avons lancé une application smartphone développée sous le nom de Caravel. Cette application permet au touriste de poursuivre l’expérience de visualisation de nos films et affiches par l’obtention d’informations de visite, de programmation et de géolocalisation qu’il pourra conserver et retrouver à sa demande, ainsi que d’accéder directement aux sites web et applications de nos sites annonceurs.



La vocation de cette application est de devenir un véritable assistant personnel pour les touristes dans l'organisation de leurs visites en Val de Loire.



Avec Caravel, ImageImages renforce son rôle de passerelle entre les sites et les touristes, en reliant les acteurs du tourisme par des outils performants et de plus en plus mobiles.



