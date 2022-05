Raphaël LETELLIER

Chef de projet web audiovisuel / Journaliste Reporter d'Images (Institutionnel / Information / Communication)

Élaboration de scénario visuel, prise contact et suivi client, tournage, prise de son, montage, postproduction.

Communication politique, institutionnel, publicités web, journalisme



Plus de 6 ans d’expériences dans le secteur de la communication audiovisuelle privée,

institutionnelle et politique ainsi que dans la réalisation vidéo.

Maitrise des aspects techniques de la réalisation, de la production, de l’élaboration éditoriale web,

du suivi client, de la gestion d’équipe



Prise de contacts, scénarisation, réalisation, interviews, tournage, montage, post-production.



Interaview

Image & Strategie

Pajot

Planet_inter

Tag'by

&more



Exemple de réalisations sur https://vimeo.com/rafaletellier

Liste exhaustive sur CV (consultable)



Mes compétences :

Documentaire

Audiovisuel