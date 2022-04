Fabienne LEFEBVRE

DOMAINES DE COMPÉTENCES



Administratif / Client

- Accueil client par téléphone

- Traitement des appels / des problématiques

- Saisie informations client dans la base de données

- Alimentation des faqs

- Suivi des réclamations

- Rédaction des e-mails



Support Technique

- Diagnostic

- Formation en binôme

- Reproduction de problèmes sur poste de test

- Recherches sur Internet

- Paramétrage / Dépannage technique

- Maitrise de logiciel



Comptable

- Saisie de documents administratifs, de production

- Établissement de documents comptables

- Facturation

- Réception de marchandises



PARCOURS



2005 à 2009 Sté Avanquest Software, Edition et réédition de logiciels, La Garenne Colombes 92

Technicien Support SAV Niveau Senior. (70 à 90 contacts par jour).



2001 à 2005 Sté BVRP Services puis Techcity, Support Technique, help-desk et conseil, Pantin 93

Technicien Support SAV Niveau unique. (45 contacts par jour).



1998 à 2000 Sté BVRP Services, Support Technique, help-desk et conseil pour Wanadoo, Paris

Technicien Support SAV Niveau 2. (40 contacts par jour).



1997 KPMG Fiduciaire de France, Cabinet d’audit et d’expertise comptable, Épinal 88

Comptable.



1995 Sté HGP-GAT, Entreprise de textile, Rochesson 88

Secrétaire Comptable.



1994 Eurl Domotique Elec, Artisan électricien, Rochesson 88

Secrétaire Comptable.