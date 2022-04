Fabienne LEHECQ

Expression écrite et orale (pédagogie | coaching) enfants, adolescents, adultes



Jai choisi de contribuer à une meilleure intégration et vie scolaires des enfants et des adolescents en leur dispensant du soutien scolaire et du coaching scolaire.



J'ai choisi de favoriser l'insertion professionnelle des adolescents et des adultes tous publics en les aidant à élaborer leur projet professionnel et à améliorer leur communication écrite et orale pour être plus confiants et plus efficients.



Ma spécialité : la transmission de méthodologies de travail et un accompagnement sur mesure en expression écrite et orale (soutien scolaire, français, prise de parole, écrits professionnels, projet professionnel, recherche d'emploi).



Issue dun environnement multiculturel, je suis authentique dans ma relation daide et crée une connexion avec vous. Faisant cas de votre particularité et de vos valeurs, en tant que facilitatrice, je vous aide à dévoiler votre potentiel en vous proposant de mettre en projet votre objectif pour que vous en preniez toute la mesure.

Ainsi, je vous permets de délivrer vos messages avec sens et confiance.



Pour en savoir davantage, je vous invite à consulter mon site internet, en cliquant ci-dessous.

www.uneplumeunevoix.fr



Mes compétences :

Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, Powerpoint)

Anglais professionnel

Gestion du stress

Finance d'entreprise

Veille concurrentielle

Réponse aux appels d'offres

Gestion événementielle

Réalisation de devis

Cahier des charges

Gestion de la relation client

Création de présentations

Techniques de Recherche d'Emploi

Médiation

Gestion des compétences

Animation de formations

Conception d'animations

Formation professionnelle

Conception pédagogique

Évaluation pédagogique

Ingénierie pédagogique

Français langue étrangère (F.L.E.)

Élaboration du projet professionnel

Gestion des émotions

Diminution des troubles du langage