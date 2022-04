Après avoir fait ses armes en cabinet d’expertise-comptable, Fabienne LENOBLE a dirigé les services administratifs et financiers de PME-PMI croissantes dans des domaines aussi variés que les services informatiques, l’industrie cosmétique ou la production de matériels agricoles.



L’accompagnement d’entreprises en difficulté réveille sa volonté d’intervenir en amont auprès des entreprises naissantes ou en phase de développement. En démystifiant les rouages de la gestion elle a dès lors aidé plusieurs créateurs à concrétiser leur projet d’investissement.



Aujourd'hui, dans un contexte économique trop acerbe, elle privilégie la relation humaine en orientant ses activités vers le conseil et l’assistance aux entreprises solidaires, SCOP et autres formes d'entreprises ou l'humain prime sur le profit.



La formation prend naturellement sa place dans cette approche.



Mes compétences :

Gestion

Conseil

Formateur

Consulting

Trésorier

Consultant

Trésorerie

Finance

Formation

Comptabilité