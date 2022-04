Fabienne LIZAN

Gérante de société dans le secteur automobile pendant 18 ans,

je reprends une formation universitaire dans la banque et l'assurance.

Le mal-être ambiant, tant au travail, que dans la vie personnelle

m'interpelle et après une nouvelle orientation vers les sciences humaines, je choisis de me former en sophro-relaxologie puis en relation d'Aide auprès d'une école canadienne. Je rencontre Eric Michel fondateur de la méthode Lire en soi qui permet de déterminer la pyramide émotionnelle ( plus grande peur et plus grande culpabilité, jugement sur soi,....) et de rééquilibrer celle-ci par les fleurs de Bach.

La lecture des livres de Greg Braden, Barbara Brennan va me porter vers le monde des énergies et je deviens Maître Reiki. Je complète ma formation avec le docteur Bodin en médecine énergetique.

Depuis 2009, j'exerce en tant que profession libérale.

J'anime également des ateliers de travail pour les groupes, des initiations Reiki et des cours de Sophro-Relaxation dans l'Allier et le Puy de Dôme.

Mon premier livre vient de paraître aux éditions Edilivre http://www.edilivre.com/librairie/pas-dans-le-visage-fabienne-fabry.html



Mes compétences :

Animatrice

Conférencière

Ecoute

Élixirs floraux

Relation d'aide

Relaxation

Sophro relaxation