Fabienne LOCUTY

Mon coeur de métier est l'enseignement en Économie Gestion dans un lycée des métiers. Depuis 27 années mon ambition est de préparer à la réussite, de motiver et de faciliter l'insertion des apprenants que l'on me confie. Enrichie par 20 ans d'expérience de formatrice en négociation commerciale multi- publics et par mon passé de sportive de haut niveau je suis donc apte à mettre à disposition, au sein d'autres structures de formation mes compétences professionnelles et ma détermination.

Parmi celles-ci : De 2004 à nos jours :BTSA techico commercial , spécialisé en commercialisation de végétaux d'ornement et en animalerie au sein de l école de Roville aux Chênes

DE 2012 à 2018: BTS Métiers de l'esthétique, de

la cosmétique et parfumerie au CFA des métiers et des services de Tomblaine.

Avide de nouveautés pédagogiques bienveillantes et efficaces je participe à divers modules de formation et suis prête à découvrir de nouvelles modalités et à participer à de nouveaux défis.



Mes compétences :

Formation

Sport

motivation