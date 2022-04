Fabienne LOUVARD

Après 17 ans d’expérience professionnelle passée au sein d'un Centre de Gestion Agricole, j’ai fait le choix de rejoindre la SAS FITAGIR dont le siège est situé à Tours Nord, Zone de l’Aéronef (mail : tours@fitagir.com) composé d’une équipe de 7 personnes, les 2 associés de cette entité sont : Aurélie TARANNE (Expert-comptable) et Baptiste FAVERAUX (Juriste).



Cette structure avec l’appui du Groupe FITECO (9ème société d’expertise comptable en France) qui a son assise dans la région ouest et son siège principal à LAVAL, a pour vocation de répondre aux questions de la filière agricole, en terme de conseils, d’appui dans les différents secteurs de la comptabilité, de la gestion, de la fiscalité, du juridique et de l’informatique.



Nos expériences individuelles ainsi que l’appui du Groupe FITECO vont faire de notre société un acteur incontournable du monde agricole dans le département d’Indre-et-Loire.