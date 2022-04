Fabienne MARCHAND

Après l'obtention d'un maîtrise Administration et Gestion des entreprises option GRH à l'université JEAN MOULIN LYON III en 1991 , je suis rentrée dans la vie active en côtoyant les activités du commerce et plus précisément de la maroquinerie , cette expérience a durée 3 ans .

En 1995 , j'oriente ma carrière vers le travail temporaire car les 3 caractéristiques de ce métier VENDRE - RECRUTER -GÉRER semblaient me correspondre tout particulièrement .

RANDSTAD m'a permis de mettre en oeuvre mes compétences commerciales et de gestionnaire en occupant durant 15 ans un poste de CONSULTANT . En 2011 , RANDSTAD m'a confié la responsabilité d'une agence tertiaire spécialisée dans les métiers du Secrétariat et de l'Assistanat ainsi que les métiers de la Banque-Assurance . En charge du développement commercial de ces unités , j' ai également accompagné la montée en compétences de 3 consultants durant 2 ans et 1 chargé de recrutement en leur transmettant mon savoir faire sur le recrutement , l'application du process qualité , le respect de la législation du travail, ainsi que la stratégie commerciale à adopter.

En septembre 2013 , le réseau RANDSTAD se régionalise , le concept agence évolue , l'organisation change , je m'oriente vers un poste de CONSULTANT SENIOR sur les métiers de la BANQUE /ASSURANC E



Mes compétences :

Vendre en face à face

Rigueur dans le travail

Recruter manager consulter décider former

Gérer

Fédérer Equipe

Piloter et accompagner

Auditer

Relationnel aisé