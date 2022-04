Juliette MOFFROID

Titulaire de deux Maîtrises, en Psychologie Sociale et du Travail ainsi qu'en Management des Ressources Humaines, je me suis spécialisée et me passionne depuis 2011 pour le recrutement en tant que prestataire de service.



Mes deux axes de travail :



- Entreprises : Je peux vous accompagner sur le recrutement de des profils Middle et Top Management, des fonctions supports pour des secteurs comme le retail, la distribution généraliste alimentaire/non alimentaire, la restauration, la banque/assurance et plus récemment sur des recrutements en secteur industriel. Je dispose également d'une compétence en recrutement de profils reconnus travailleurs handicapés.



- Futurs collaborateurs : je vous accompagne dans vos projets professionnels, dans l'approche de sociétés cibles, dans vos recherches (que vous soyez en veille ou en recherche active)



A bientôt sur Viadéo!



Mes compétences :

Handicap et santé au travail

Ressources humaines

Psychologie sociale

Recrutement