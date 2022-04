Fabienne MARQUE

Mon expérience professionnelle dans les secteurs public et privé me permet d'avoir une approche approfondie de ce que certains peuvent considérer comme deux mondes opposés, mais que je juge, pour ma part, complémentaires et riches d'enseignement.



Elle me permet de maîtriser parfaitement les règles du secret professionnel et de la confidentialité qui sont de mises dans mon métier, et plus particulièrement dans le monde de la diplomatie et du marché concurrentiel de l'ingénierie.



Ayant vécu deux ans aux Etats-Unis (Washington DC et Orlando,Florida) je suis parfaitement bilingue anglais.



Mes compétences :

Communication administrative

Gestion de projet

Gestion comptable

Référentiel qualité

Soutien à la Direction générale

Référentiel Compétences

Soutien opérationnel

Gestion administrative