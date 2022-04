Fabienne MARTIN

***CONSEILLER VOYAGES d’AFFAIRES EXPERT***

13 années d’expérience au service de clients grands comptes et PME



GESTION ET FIDELISATION :



- Organisation de déplacements professionnels nationaux et internationaux - réservation,

émission, tarification des titres de transport, hébergement

- Expertise pour une clientèle VIP

- Echanges simples et complexes

- Conseil et orientation du client en fonction de ses besoins et de sa politique voyages

- Préparation, organisation et suivi des conventions

- Gestion de la relation client – Vente et Après-Vente

- Mise à jour des spécificités clients et politique voyage dans le GDS Amadeus - profils

voyageurs et sociétés

- Tarification



ORGANISATION ET SUIVI ADMINISTRATIF :



- Gestion générale : facturation, régularisation comptable

- Gestion des litiges et de l’après-vente SNCF





Mes compétences :

Pragmatisme

Adaptabilité

Amadeus

Pack office

Sens du relationnel